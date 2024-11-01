Pseudoindie: Los impostores del pop-rock español  

¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos grupos que encabezan festivales "indie" suenan más a pop-rock comercial que a música alternativa? En este video, analizamos el fenómeno del pseudoindie español y exploramos si bandas como Vetusta Morla, Izal, Viva Suecia, Siloé, Arde Bogotá y Supersubmarina merecen la etiqueta de indie o son simplemente pop-rock disfrazado.