Pseudoindie: Los impostores del pop-rock español  

¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos grupos que encabezan festivales "indie" suenan más a pop-rock comercial que a música alternativa? En este video, analizamos el fenómeno del pseudoindie español y exploramos si bandas como Vetusta Morla, Izal, Viva Suecia, Siloé, Arde Bogotá y Supersubmarina merecen la etiqueta de indie o son simplemente pop-rock disfrazado.
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Respecto a la pregunta por qué algunos grupos que encabezan festivales "indie" suenan más a pop-rock comercial que a música alternativa?, sin ver el video, entre otras cosas, porque la música evoluciona. Y si escuchas heavy metal de los años 70, aquello que era estruendoso ahora, en otro contexto, es como mucho hard rock. ACDC podría sonar en calquier radiofórmula de nostalgia (kiss, 40 classic...) y en su momento sería impensable