Prueban la eficacia de una vacuna de ARN mensajero en pacientes con cáncer de páncreas:.

Los primeros resultados de un ensayo clínico de fase 1, liderado por el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, indican que el 87,5% de quienes respondieron a la vacuna continúan vivos hasta seis años después del tratamiento, una cifra muy superior al 13% de supervivencia a cinco años habitualmente registrada para este cáncer, según datos de la Sociedad Americana del Cáncer.