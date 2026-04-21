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Prueban la eficacia de una vacuna de ARN mensajero en pacientes con cáncer de páncreas:.

Prueban la eficacia de una vacuna de ARN mensajero en pacientes con cáncer de páncreas:.

Los primeros resultados de un ensayo clínico de fase 1, liderado por el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, indican que el 87,5% de quienes respondieron a la vacuna continúan vivos hasta seis años después del tratamiento, una cifra muy superior al 13% de supervivencia a cinco años habitualmente registrada para este cáncer, según datos de la Sociedad Americana del Cáncer.

| etiquetas: cáncer , páncreas , ensayo , vacuna , arn
8 1 0 K 51 ciencia
1 comentarios
8 1 0 K 51 ciencia
#1 yukatan *
si es cierto... son buenos números. Igual combinando ARN e inmunoterapias la superviviencia puede ser alta....

Si dejaramos de bombardearnos y se metiera recursos en lo importante...
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menéame