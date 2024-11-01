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La prueba del algodón de la debilidad del dólar la tiene el oro, que alcanza un nuevo hito

Por primera vez, el oro supera al dólar como reserva si se elimina la rentabilidad de los bonos de EEUU. Desde 2014, los bancos centrales compran más oro y reducen su tenencia de activos denominados en dólares. El sorpasso se produce pese a que algunos bancos centrales han vendido oro recientemente para obtener liquidez.

| etiquetas: geoestrategia , dinero , deuda , petróleo , economía
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3 comentarios
4 1 1 K 59 actualidad
javierchiclana #1 javierchiclana *
Si el dólar deja de ser la moneda de intercambio mundial Yiuesey se derrumba. Vive de recibir toda clase de recursos a cambio de papelitos.

Démosle su apocalipsis, soñado, a los critofrikis... pero solo apocalipsis yanki
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elgranpilaf #2 elgranpilaf
#1 Deseandito que pase
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ur_quan_master #3 ur_quan_master *
#1 Casualmente en Europa tenemos un € que podría servirnos muy bien en el comercio internacional si soltamos el lastre de Mordor, digo de EEUU.

Para ello hay que echar democráticamente de sus puestos de responsabilidad en Europa a los políticos títeres del imperio, claro.
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menéame