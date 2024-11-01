La prueba del algodón de la debilidad del dólar la tiene el oro, que alcanza un nuevo hito

Por primera vez, el oro supera al dólar como reserva si se elimina la rentabilidad de los bonos de EEUU. Desde 2014, los bancos centrales compran más oro y reducen su tenencia de activos denominados en dólares. El sorpasso se produce pese a que algunos bancos centrales han vendido oro recientemente para obtener liquidez.
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Démosle su apocalipsis, soñado, a los critofrikis... pero solo apocalipsis yanki
Para ello hay que echar democráticamente de sus puestos de responsabilidad en Europa a los políticos títeres del imperio, claro.