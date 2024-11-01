Un proyecto para recuperar viejos disquetes: desde los archivos de Stephen Hawking a software de los vetustos Amstrad

La Universidad de Cambridge tiene un proyecto de preservación digital con el precioso nombre de Future Nostalgia. La idea es salvaguardar todo aquello interesante que encuentran en formato disquete antes de que desaparezca por la degradación del óxido de hierro magnetizado. Es una lucha contrarreloj para evitar que la «obsolescencia tecnológica» borre medio siglo de memoria informática.
| etiquetas: disquetes , cambridge , future nostalgia , tecnologia
Si miro p'atrás lo veo todo regado de cadáveres tecnológicos.
Ya lo dice el dicho... polvo eres y en polvo te convertirás
Para almacenar el porno de forma eficiente tuvieron que llegar los CD-R. Los primeros USB eran de 64 MB y así. Y en los disketes, un par de fotos de mala calidad y punto.