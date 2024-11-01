edición general
Un proyecto para recuperar viejos disquetes: desde los archivos de Stephen Hawking a software de los vetustos Amstrad

La Universidad de Cambridge tiene un proyecto de preservación digital con el precioso nombre de Future Nostalgia. La idea es salvaguardar todo aquello interesante que encuentran en formato disquete antes de que desaparezca por la degradación del óxido de hierro magnetizado. Es una lucha contrarreloj para evitar que la «obsolescencia tecnológica» borre medio siglo de memoria informática.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Joder .. mira que he usado yo disketes (y cintas de casete) y ahora es ya ni uso los pinchos USB ....

Si miro p'atrás lo veo todo regado de cadáveres tecnológicos. :foreveralone:
skaworld #2 skaworld
#1 Tantos y tantos medios fisicos almacenando porno...

Ya lo dice el dicho... polvo eres y en polvo te convertirás
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
#2

Para almacenar el porno de forma eficiente tuvieron que llegar los CD-R. Los primeros USB eran de 64 MB y así. Y en los disketes, un par de fotos de mala calidad y punto.
skaworld #4 skaworld
#3 Un par de fotos de mala calidad era todo lo que un onanista intrépido necesitaba, con los CDs vino el vicio. A veces miro hacia atrás y añoro epocas mas sencillas donde un hombre era capaz de forjar sus orgasmos con sus propias manos ayudado simplemente de su imaginación y quizá un catalogo del Venca.
Juan_Galvan #5 Juan_Galvan
#3 ejem...  media
skaworld #6 skaworld
#5 no es ya que el casette diese pa paja, no es ya que la portada del casete diese pa paja, es que en un dia aburrido, una sota de bastos de mirada juguetona....
celyo #7 celyo
#5 pues así aprendí a jugar al poker, me viciaba más por ganar que por los premios :pagafantas:
