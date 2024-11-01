·
2

6
clics
Proyecto de ley de Florida exigiría a las universidades renombrar calles en honor a Charlie Kirk
Si el proyecto de ley se aprueba y las universidades no cambian los nombres, podrían perder la financiación estatal.
desantis
,
florida
,
charlie kirk
,
renombrar
,
extrema derecha
2
0
0
K
6 comentarios
#1
javibaz
La tierra de las libertades.
1
K
32
#5
obmultimedia
la he encontrado en google maps, que rapidos son.
1
K
28
#4
EISev
La autopista de Matlock, los Simpson predijeron casi todo
1
K
27
#3
Andreham
Una ley para renombrar calles para honrar a una única persona. No así en general "personajes históricos" o importantes, no. Literalmente, a una única persona.
Que encima la persona sea un asqueroso neonazi ultra católico intolerante manipulador ya es la guinda del pastel, pero el problema es que haya una ley que diga que tengas que ponerle el nombre de una calle a una persona, con su nombre y apellido, en específico.
1
K
25
#2
Verdaderofalso
Espero que jamás tengamos que ver un tiroteo en la calle Charlie Kirk, eso daría a que los más insensibles hagan bromas sobre ello
0
K
20
#6
capitan__nemo
*
El cartel de las calles servirá para hacer practicas de tiro.
Yo he visto por aqui un cartel de "coto privado de caza" completamente agujereado a disparos, pues imaginate por alli que todo dios lleva armas.
0
K
17
