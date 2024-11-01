Un proyecto de origen español, sobre longevidad, opta a un premio de 101 millones de dólares  

El proyecto VITA, del Instituto de Investigación del Hospital del Mar, el Centro de Regulación Genómica (CRG) e IrsiCaixa es semifinalista en la competición XPRIZE Healthspan. La visión acerca de la longevidad en el mundo científico ha cambiado enormemente en los últimos años. Aquellas promesas de la ciencia ficción de vivir 200, 300, o 1000 años se han ido dejando apartadas por proyectos mucho más realistas que tratan, no de alargar la vida hasta números imposibles, sino de que los años que se vivan gocen de la mayor calidad posible.