Los próximos pasos de las víctimas de las residencias de Ayuso en los tribunales: "Lawfare. Murieron todos por lo mismo"

Los próximos pasos de las víctimas de las residencias de Ayuso en los tribunales: “Lawfare. Murieron todos por lo mismo”

Se abre un nuevo escenario en el caso residencias de la Comunidad de Madrid, que seis años atrás dejó uno de los capítulos más oscuros de la gestión de Isabel Díaz Ayuso en la región. A su nombre se suma como señalados el del ex consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, o el ideólogo y firmante de los bautizados como protocolos de la vergüenza -Francisco Javier Martínez Peromingo y Carlos Mur-, que evitaron la atención sanitaria de los internos en lo peor de la pandemia.

josde
Murieron por que les llego su hora según ella, que lucho para que eso pasara lo antes posible
Urasandi
"..por lo mismo" no, por la misma.
