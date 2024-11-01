Las protestas en La Vuelta prendieron la mecha: aumenta la presión sobre la UEFA y Eurovisión para echar a Israel

Tras meses compitiendo en casi total normalidad por todo el mundo, gran parte de los reveses que han impacto en la estructura del multimillonario Sylvan Adams han llegado después de que, sobre todo en septiembre, las protestas masivas contra su presencia en La Vuelta atrajeran los focos internacionales. “El caso español demuestra que protestar no es inútil”, afirma rotundo el sociólogo del deporte David Goldbatt, quien dice carcajearse cuando escucha las peticiones de “no mezclar el deporte y la política”.