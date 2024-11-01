edición general
Protestas en India: huelga nacional contra el acuerdo comercial con EE.UU

Una coalición de sindicatos y grupos agrícolas en India llevó a cabo una huelga nacional el jueves en rechazo a un acuerdo comercial provisional con Estados Unidos. Los manifestantes argumentan que el pacto perjudica a los agricultores, ganaderos, pequeñas empresas y trabajadores. En el Parlamento, miembros de partidos opositores exigieron la anulación del acuerdo y criticaron al primer ministro, Narendra Modi, coreando el lema "Narendra Modi, Modi rendido".

elgranpilaf #3 elgranpilaf
Este país es un cáncer para los demás
Bhuvaya #2 Bhuvaya
Todo lo que inmiscuye a USA es basura y podredumbre.
