Las protestas de la generación Z dan la vuelta al mundo: "No buscan cambios puntuales, quieren reestructurar todo el sistema"

"Esto no es algo nuevo" recuerda Javier Martín Merchán, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. "Ya lo vimos hace quince años con movimientos como Occupy Wall Street o el 15M. Pero ahora estamos ante una segunda ola de movilización, en la que las protagonistas no son tanto las redes públicas tradicionales —como Facebook o Twitter—, sino otras de carácter más privado, como Discord".