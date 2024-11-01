edición general
Las protestas de la generación Z dan la vuelta al mundo: "No buscan cambios puntuales, quieren reestructurar todo el sistema"

"Esto no es algo nuevo" recuerda Javier Martín Merchán, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. "Ya lo vimos hace quince años con movimientos como Occupy Wall Street o el 15M. Pero ahora estamos ante una segunda ola de movilización, en la que las protagonistas no son tanto las redes públicas tradicionales —como Facebook o Twitter—, sino otras de carácter más privado, como Discord".

Pues para reestructurar el sistema me temo que no vale con protestar en redes sociales o firmar en change.org.
Los grandes cambios exigen mancharse las manos y ser consciente de que el poder va a tratar de destruirte con todos sus medios
Sin duda vemos manifestaciones a diario en España contra la precariedad laboral, el alza de los precios y la vivienda inaccesible.
#2 Ya sabes...mercado libre. Se autorregula y de las competencias de vivienda, pregunta a tus líderes, que lo están haciendo muy bien. Sus comunidades, han tomado grandes medidas con alquileres, pisos turísticos y ventas de pisos a multinacionales para que gestionen los maravillosos alquileres.
Las movilizaciones es España por la subida estratosférica de los alimentos, la vivienda, energía etc. están siendo históricas. Los sindicatos llamando a la movilización en las calles día tras día :roll:
Es cada 15 años porque son movimientos desestructurados con gente entre 16 y 30 años. Luego se largan a vivir sus vidas "normales" y todo lo que hayan aprendido se pierde.
Así el sistema tiene una "oposición" que no suponga un riesgo real de cambio.
Casoplón upcoming in 3, 2, 1 ...

Recordad, jóvenes, que todos vuestros lamentos tienen una solución sencilla: solo tenéis que pedir hipotecas.

Y recordad también no ser aporófobos ni eugenésicos hacia vosotros mismos, porque eso os supondrá un strike.
La foto debería ser la de alguien posteando furiosamente en alguna red social
