Protesta de los vecinos por la venta de suelos de la antigua Alumalsa en Zaragoza: "Solar de vivienda 100% pública"

Protesta de los vecinos por la venta de suelos de la antigua Alumalsa en Zaragoza: "Solar de vivienda 100% pública"

Varias asociaciones vecinales de los distritos de San José, Torrero y La Paz, además de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) se han concentrado este domingo en la plaza Crónica del Alba de Zaragoza para protestar y rechazar la adjudicación de los suelos de la antigua empresa Alumalsa, de propiedad municipal desde 1986, por 9,35 millones a la inmobiliaria Brial. Con pancartas de rechazo y bien abrigados, los vecinos han desafiado al frío y a la niebla para reclamar que, en su momento, el ayuntamiento "se había comprometid

| etiquetas: privatización , suelo , público
actualidad
4 comentarios
#1 trasparente
A disfrutar de lo votado mañicos. Vuestros dirigentes ppvoxeros van a gastar dinero para haceros vivienda pública, pero por los cojones.
3
Cehona #2 Cehona
#1 Y mira que sabemos como actuan y no escarmentamos.
1
Don_Pixote #3 Don_Pixote *
En la Jota unos terrenos que llevaban 40 años vacíos al menos , se han adjudicado en un año a un famoso empresario de Zaragoza por 1 millón de euros

Van a salir 80 pisos de “vivienda pública” a 280k€ el más barato, haced las cuentas del mordisco

Eso si, la gente muy contenta con las luces de Navidad este año
1
pingON #4 pingON
#3 trileros, distraer y robar ....
0

