Protesta de los vecinos por la venta de suelos de la antigua Alumalsa en Zaragoza: "Solar de vivienda 100% pública"

Varias asociaciones vecinales de los distritos de San José, Torrero y La Paz, además de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) se han concentrado este domingo en la plaza Crónica del Alba de Zaragoza para protestar y rechazar la adjudicación de los suelos de la antigua empresa Alumalsa, de propiedad municipal desde 1986, por 9,35 millones a la inmobiliaria Brial. Con pancartas de rechazo y bien abrigados, los vecinos han desafiado al frío y a la niebla para reclamar que, en su momento, el ayuntamiento "se había comprometid