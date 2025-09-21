Protesta de inmigrantes en Zaragoza al verse empujados a vivir en la calle: "Tenemos trabajo pero no podemos pagar un piso"

El parque Bruil de Zaragoza se ha convertido en el más fiel reflejo del evidente problema que la ciudad tiene con el sinhogarismo. Más de 50 personas, la inmensa mayoría de ellas inmigrantes solicitantes de asilo o trabajadores del campo, viven en, por llamarlo de algún modo, chabolas ubicadas en una de las entradas a estos jardines, a la intemperie y a la vista de los ojos incrédulos del vecindario, que no logra comprender cómo se ha llegado a esta situación.
Los empresarios deben de cumplir la legislación y contratar a los trabajadores cumpliendo la ley.
Un inmigrante nuevo llega pensando que va a cobrar, al menos, lo mínimo legal; que ya es muchísimo más de lo que cobra en su país.
Si el empresario le ofrece menos de lo legal, la culpa no es del inmigrante por aceptarlo (a fin de cuentas tiene que comer y está en un sitio donde no conoce a nadie ni tiene la capacidad para volver… » ver todo el comentario
"La forma más recomendable en la lengua culta para la 2. a persona del plural del imperativo de irse sigue siendo hoy idos. No obstante, dada la extensión de la variante iros incluso entre hablantes cultos, se puede considerar válido su uso."
Ya, seguro que no
Y antes de eso, antes de que construyesen "El Trovador", los edificios nuevos y quitasen la jungla que rodeaba al parque Bruil por el lado del Huerva y de "Sementales", era un barrio dominado por la heroína.
A esta zona venían a pincharse los yonkys de La Madalena o del Gancho.