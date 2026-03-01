edición general
Protesta en Bilbao contra la intervención militar de Estados Unidos en Irán

Protesta en Bilbao contra la intervención militar de Estados Unidos en Irán

Decenas de personas se han concentrado este domingo en El Arenal de Bilbao convocadas por la plataforma Palestinarekin Elkartasuna para protestar contra la intervención militar de Estados Unidos e Israel en Irán. La movilización ha reunido a participantes con banderas palestinas y una pancarta en euskera con el lema “Irani aurkako eraso inperialistari ez” (“No a la agresión imperialista contra Irán”), en un acto que se ha desarrollado en un ambiente reivindicativo y sin incidentes.

