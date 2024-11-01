Protección del menor. Mantener el equilibrio entre derechos fundamentales

Un artículo de la propia AEPD en la que explica la incongruencia entre relacionar la identificación de menores para impedir su acceso a las redes sociales y la perdida de privacidad de los adultos, porque este método de identificación ya de por si debe garantizar la privacidad de los datos identificativos de los menores a los que bloquea el acceso. Por ende también debe garantizar la privacidad de los todos los adultos a los que identifican.
| etiquetas: redes sociales , internet , protección de datos , menor
Dejemos hablar a los expertos y no difundamos bulos. Una entrevista a Mar España, experta en protección de datos y ciberseguridad y exdirectora de la Agencia Española de Protección de Datos. A partir del minuto 6 nos cuenta como AEPD creo un sistema de verificación de edad sin comprometer la privacidad de los adultos.