Protección del menor. Mantener el equilibrio entre derechos fundamentales

Un artículo de la propia AEPD en la que explica la incongruencia entre relacionar la identificación de menores para impedir su acceso a las redes sociales y la perdida de privacidad de los adultos, porque este método de identificación ya de por si debe garantizar la privacidad de los datos identificativos de los menores a los que bloquea el acceso. Por ende también debe garantizar la privacidad de los todos los adultos a los que identifican.

SolidGeorg
Si realmente se busca restringir el acceso a menores sin violar la privacidad del resto del mundo, se podrían implementar herramientas criptográficas ya existentes como ZK proofs, para dar prueba de una clase de información (mayoría de edad) sin revelar nada más. Pero obviamente aquí no se está buscando eso y el nivel del debate es tan burdo e infantil que merecemos toda la basura reguladora que nos va a caer encima con éstos y acabarán de rematar los siguientes.
HolayAdios
bit.ly/WebinarConexionesSeguras
Dejemos hablar a los expertos y no difundamos bulos. Una entrevista a Mar España, experta en protección de datos y ciberseguridad y exdirectora de la Agencia Española de Protección de Datos. A partir del minuto 6 nos cuenta como AEPD creo un sistema de verificación de edad sin comprometer la privacidad de los adultos.
HolayAdios
A través del departamento de innovación de la AEPD se creo un sistema de verificación sin comprometer la privacidad de los usuarios. Este sistema de verificación se le pasó a las 6 principales operadoras de internet y hasta la fecha ninguna se ha pronunciado. ¿No quieren, no les interesa...? Ya estás operadoras de internet tienen nuestros datos, nuestra navegación.. y la utilizan para su beneficio vendiéndola a empresas y organizaciones. ¿Por qué tanta alarma en que un organismo de todos regule nuestros datos? Peor es dejar esos datos a X, Google, Meta..
