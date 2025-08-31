edición general
Las prostitutas cargan contra Ana Redondo por querer excluirlas como actividad económica

Las prostitutas cargan contra Ana Redondo por querer excluirlas como actividad económica

Las prostitutas sostienen que «el origen de la armonización fiscal que se nos exige parte de una sentencia del TJUE (Asunto C-268/99, Jany y otros, 20 de noviembre de 2001) en la que se determina que cualquier actividad económica está sujeta a tributación si no está específicamente prohibida en la legislación nacional». Por esto, consideran que la «ofensiva» contra esta nueva explicitación del trabajo sexual en los epígrafes CNAE chocará con varias trabas: «En España el trabajo sexual no está actualmente prohibido; la promesa abolicionista.

7 comentarios
Jaime131 #1 Jaime131
"Nos estás haciendo una buena putada", se han quejado las meretrices.
1 K 19
Graco #4 Graco
Para el PSOE son unas apestadas visto la deriva que llevan desde hace tiempo
1 K 19
XtrMnIO #5 XtrMnIO
Los pepetarras han mandado a sus madres que carguen contra el gobierno.

El que pueda hacer, que haga. :troll:
0 K 13
WcPC #2 WcPC
De verdad...
El Ojete es que vamos...
0 K 12
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
Más que las "prostitutas" en general, una asociación de proxenetas.
0 K 12
#7 Zerjillo
Como bien decían en alguna noticia anterior, estás cosas crean una inseguridad jurídica de la leche. Y una sensación de que la gente al mando no se entera. Esto llevaba aprobado desde enero, y entraba en vigor en junio. Y hasta que las prostitutas no han celebrado el tema, el gobierno abolicionista no se había enterado... En fin.
0 K 7

