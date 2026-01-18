Las propiedades de lujo desplazan a los locales en Ibiza

Como resultado, el 20% de la población está en situación de exclusión residencial en la isla. El sector turístico ya no proporciona a sus empleados «ingresos suficientes para cubrir el costo de vida», especialmente el relacionado con la vivienda, y «la llegada constante de nuevos residentes, atraídos por el estilo de vida mediterráneo y las oportunidades laborales, exacerba aún más la situación», concluye el informe Foessa.
| etiquetas: vivienda , ibiza
Con su pan se lo coman.
Una pena que la derecha no gobierne en Baleares para resolver este y todos los demás problemas de los ciudadanos baleáricos. A ver si llega pronto Feijóo y les ayuda.