edición general
9 meneos
12 clics
Las propiedades de lujo desplazan a los locales en Ibiza

Las propiedades de lujo desplazan a los locales en Ibiza

Como resultado, el 20% de la población está en situación de exclusión residencial en la isla. El sector turístico ya no proporciona a sus empleados «ingresos suficientes para cubrir el costo de vida», especialmente el relacionado con la vivienda, y «la llegada constante de nuevos residentes, atraídos por el estilo de vida mediterráneo y las oportunidades laborales, exacerba aún más la situación», concluye el informe Foessa.

| etiquetas: vivienda , ibiza
8 1 0 K 91 actualidad
3 comentarios
8 1 0 K 91 actualidad
sleep_timer #2 sleep_timer
Bueno, se quedarán resorts de máquinas de vending por falta de empleados.
Con su pan se lo coman.
2 K 35
Supercinexin #3 Supercinexin
Si tan solo hubiera un gobierno de derechas en Baleares que de verdad se preocupase por la gente local y sus problemas... en vez der perroShanse preocupándose sólo de llenarse los bolsillos y traer extranjeros para desplazar a los nacionales...

Una pena que la derecha no gobierne en Baleares para resolver este y todos los demás problemas de los ciudadanos baleáricos. A ver si llega pronto Feijóo y les ayuda.
1 K 27
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Ya los negocios tienen problemas de encontrar trabajadores, en breve esos ricos no van a tener quien trabaje para ellos, el colapso va a ser precioso
0 K 20

menéame