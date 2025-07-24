Propiedad intelectual e IA: a propósito de Studio Ghibli

En Japón, el artículo 30-4 de su Ley de Derechos de Autor permite expresamente el uso de contenido protegido con fines de análisis de datos, incluido el entrenamiento de IA, sin necesidad de autorización previa, incluso para fines comerciales. En Estados Unidos, la doctrina del fair use (uso justo), recogida en la sección 107 del Copyright Act, permite ciertos usos de obras protegidas sin necesidad de autorización del titular. En la Unión Europea, el marco se estructura en torno a la Directiva 2019/790 sobre derechos de autor en el mercado...