·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13342
clics
Charlie Kirk, morir como piensas
6167
clics
Hablemos de crímenes por motivaciones ideológicas en EEUU usando las estadísticas
5548
clics
Así habla Ayuso cuando no tiene pinganillo. Tropiezo intelectual
5107
clics
Tellado lo ha vuelto a hacer
4446
clics
El vídeo de Guillermo Fesser en 'El Intermedio' explicando quién era Charlie Kirk
más votadas
616
Países Bajos se convierte en el cuarto país que no participará en Eurovisión 2026 si compite Israel: “Está en juego el sufrimiento humano”
689
Jair Bolsonaro es condenado a más de 27 años de prisión por conspirar para un golpe de Estado en Brasil
462
La Policía detiene al hijo de la alcaldesa de Bezana (PP-Vox) por el ataque a la sede del PSOE de Cantabria durante un acto de memoria democrática
358
Un ex primer ministro de Francia (Dominique de Villepin) se rinde ante el papel de España en el genocidio de Gaza: “Salva el honor de Europa”
561
Rastreando a los francotiradores fantasma: cómo una unidad de Israel masacró a una familia desarmada en Gaza
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
14
clics
Propaganda Anti-África ¿A quién le molesta la soberanía africana?
Han salido varias noticias sobre África y Burkina Faso, y prepárense porque la propaganda Anti-África, seguirá saliendo y ¿Por qué? te lo explico en este video.
|
etiquetas
:
burkina faso
,
áfrica
,
soberanía
,
ibrahim traoré
4
0
0
K
33
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
0
0
K
33
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Mauro_Nacho
Trump calificó a los países de de África como países de mierda.
www.swissinfo.ch/spa/áfrica-indignada-por-el-calificativo-de-trump-de
0
K
12
#2
zentropia
#1
Trump califica todo lo que no sea una autocracia como mierda.
0
K
10
#3
suppiluliuma
Resumen del envío
: todos lo que se oponen al generalísimo Franco, Caudillo de España por la Gracia de Dios, son parte de la Anti-España. Y todos los muertos en la Gloriosa Cruzada Nacional eran rojos, ateos y masones violadores de monjas y asesinos de niños. ¡Arriba España!
0
K
11
#4
FatherKarras
#3
Digo yo que te habrás equivocado de noticia al comentar.
Porque de lo contrario, el delirio que gastas es de traca.
0
K
9
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.swissinfo.ch/spa/áfrica-indignada-por-el-calificativo-de-trump-de
Porque de lo contrario, el delirio que gastas es de traca.