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Promedio refuerza la recogida de ropa y calzado usado como estrategia para mejorar las cifras de reciclaje

Promedio refuerza la recogida de ropa y calzado usado como estrategia para mejorar las cifras de reciclaje

'NO BASURICES TU ROPA' · . Busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de separar correctamente estos residuos. La campaña impulsada por Promedio con financiación de fondos europeos Next Generation, busca precisamente concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de separar correctamente estos residuos. El objetivo es evitar que prendas aún aprovechables terminen en vertederos, donde su degradación puede tardar décadas y generar contaminación del suelo, el aire y el agua.

| etiquetas: ropa , reciclaje , extremadura , medio ambiente , contaminación
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1 comentarios
2 1 0 K 20 actualidad
#1 eldelcerro
En el HM te dan un bono de 5€ por la entrega de una bolsa con ropa usada, evidentemente es un camelo, pero algo harán con ello, nosotros merecemos de todo camisetas, gayumbos etc
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menéame