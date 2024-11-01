Promedio refuerza la recogida de ropa y calzado usado como estrategia para mejorar las cifras de reciclaje

'NO BASURICES TU ROPA' · . Busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de separar correctamente estos residuos. La campaña impulsada por Promedio con financiación de fondos europeos Next Generation, busca precisamente concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de separar correctamente estos residuos. El objetivo es evitar que prendas aún aprovechables terminen en vertederos, donde su degradación puede tardar décadas y generar contaminación del suelo, el aire y el agua.