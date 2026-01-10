edición general
El prolongado silencio navideño de Putin

El prolongado silencio navideño de Putin

Ni la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, ni las protestas masivas en Irán, ni el apresamiento de un petrolero con bandera rusa o la polémica en torno a las pretensiones territoriales estadounidenses sobre Groenlandia han hecho que el presidente ruso, Vladímir Putin, rompa su sepulcral silencio navideño. Putin no realiza declaraciones públicas desde que se dirigiera a la nación el 31 de diciembre en su tradicional discurso de fin de año. Reapareció una semana después en la Misa del Gallo en la región de Moscú, pero la prensa no tuvo la

pingON
Su hombre en washington, está haciendo el trabajo sucio,

Derrotar a USA
Derrotar a la OTAN
Derrotar a la Unión Europea
....

una ganga
The Manchurian Candidate
Asimismov
Putin está calladito porque le da la risa floja al ver cómo los States y los anglos van cuesta abajo y sin frenos.
Si tu enemigo se equivoca, no le corrijas.
Lo dijo un chino hace miles de años.
Veelicus
Ya me gustaría a mi que el presidente de mi pais respondiera durante mas de 3 horas a preguntas de prensa y población general..
elgansomagico
#4 a su prensa y a su población
Veelicus
#6 No has visto a Putin responder a periodistas occidentales?, yo hace tiempo que no veo a los nuestros responder a periodistas rusos.
elgansomagico
#8 sí, al elemento de Tucker Carlson, muy de su cuerda.

Desde lo de la señora del submarino no fue el mismo con la prensa
Veelicus
#11 aqui tienes contestando a un reportero de la BBC hace 3 semanas...
www.youtube.com/watch?v=VRPp0yd1BqM

Pero si quieres mantener que no atiende a medios mas que rusos tu mismo con tu mentira, la realidad es la que es
LinternaGorri
#6 en honor a la verdad, Putin respondió a la prensa internacional también, y a periodistas críticos
rogerius
Un tipo que sabe cómo desconectar del curro. :troll:
Milmariposas
Está enamorao... Dejadlo que lleve a su churri a un viaje romántico a Corea del Norte...
#7 mariopg
estará luchado con los envenenamientos diarios
#3 Robe7064
La Navidad fue el martes, todavía no ha pasado una semana. Puede haberse pasado con el vodka (¿o era abstemio?) o estar con un ataque de risa por las locuras de los amerikanski.
