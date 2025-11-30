“Prohibir la actividad de las trabajadoras sexuales es ir en contra de los derechos humanos”

Las trabajadoras sexuales del sindicato Stop Abolición se sienten mal representadas por la cobertura mediática que se hace sobre las personas que ejercen el trabajo sexual e incomprendidas por la sociedad. Están cansadas del paternalismo y la falta de comprensión y exigen que se las escuche. Luna Wine, activista por los derechos de los trabajadores sexuales, psicóloga, sexólogo y miembro de Stop Abolición, aunque no ejerce la profesión, afirma: “En la declaración de derechos humanos de las Naciones Unidas se contemplan los derechos sexuales.