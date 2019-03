Si se prohibió la publicidad del tabaco, ¿por qué no se prohíbe la del juego? ¡Qué es eso de juegue con moderación!  

Buenas, soy Emilio Calatayud y soy fumador desde que era un chaval. No estoy orgulloso de ello. Cuando Zapatero comenzó a ‘cercar’ a los fumadores me sentí molesto, pero, con el paso del tiempo, he visto las ventajas y estoy de acuerdo con la ley antitabaco. La pregunta es: ¿por qué no se hace lo mismo con el juego? Con el auge de las casas de apuestas tanto virtuales como reales, se está disparando la ludopatía entre los menores. El juego está arruinando a familias. No me lo invento ni exagero ni estoy hablando de casos aislados.