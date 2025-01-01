edición general
4 meneos
23 clics

Prohibidos los coches eléctricos: otra naviera se niega a transportar vehículos equipados con baterías tras otro desastre en el mar. Y tiene una razón de peso

Hace un par de meses, un buque de carga llamado Morning Midas que se dirigía de China a México con 70 vehículos eléctricos y 681 híbridos entre otros 3.0oo automóviles, empezó a arder frente a la costa de Alaska. Estuvo una semana ardiendo hasta que se hundió. La naviera británica Zodiac Maritime, que gestiona el buque, confirmó posteriormente que el incendio se originó en la sección del barco que transportaba vehículos eléctricos. Este tipo de sucesos, cada vez más habituales, está poniendo en alerta a las compañías navieras y ya hay un ...

| etiquetas: naviera , barco , transportar , coches , electricos , bateria , incendio
3 1 5 K -23 actualidad
12 comentarios
3 1 5 K -23 actualidad
Barney_77 #4 Barney_77
El ultimo año he visto 3 coches ardiendo en la carretera. Ninguno eléctrico
1 K 31
sorrillo #7 sorrillo *
#4 Sospecho que los coches de combustión se suelen quemar cuando están en funcionamiento, cuando están siendo operados por un conductor y/o en accidentes en esas circunstancias.

Por contra en estos buques los coches eléctricos parece que se incendian cuando están siendo transportados, en este caso serían riesgos distintos.

¿Conoces de algún buque que se haya hundido por el incendio de un vehículo de combustión que estaba siendo transportado?
2 K 25
sotillo #8 sotillo
#4 Y que muchos te digan “¿Es eléctrico? Pues ten cuidado que salen ardiendo
0 K 11
Duke00 #2 Duke00
Otra noticia de "MotorPasión"...
1 K 22
#5 Battleship55
#2 Hace un par de meses, un buque de carga llamado Morning Midas que se dirigía de China a México con 70 vehículos eléctricos y 681 híbridos entre otros 3.0oo

Ahí he dejado de leer... 3.000 escrito con "o" minúscula y ni se molestan en corregirlo cuando canta un huevo... Es decir ni se leen su propio artículo... Aparte del sensacionalismo...
1 K 30
Jointhouse_Blues #12 Jointhouse_Blues
#2 Mucha pasión no tendrán, entonces. Un coche eléctrico puede ser tan o más divertido que uno de combustión.
Será otro de los tantos artículos "patrocinados" por algún fabricante, a los que nos tiene acostumbrada la prensa del motor.
0 K 11
Magog #10 Magog
Entiendo que los llevan cargados en lugar de ir con una mínima para moverlos, de ahí que pasen estas cosas.
Dell, salvando las distancias, entregaba los portátiles cargados hace años hasta que tuvieron un incidente similar, desde entonces los portátiles se transportan con (casi) 0 de carga
0 K 11
frg #6 frg
#3 ¿Por qué nos torturas con semejante infame versión?

Me quedo con la clásica
0 K 13
#11 cocococo
#6 Porque Will Young es británico, mientras que Jim Morrison es usano... y es mejor elegir lo mejor dentro de lo peor.

Ya no consumo productos de USA ni quiero saber nada de USA.
0 K 8
#1 trasparente
Idea (igual es una chorrada) ¿Porqué no sé transportan con la baterías casi completamente descargadas? Si, ya seque luego es una movida, pero es una idea.
0 K 8
Tertuliano_equidistante #9 Tertuliano_equidistante
#1 Una idea que ya se aplica en el transporte de baterías por vía aérea.
0 K 10

menéame