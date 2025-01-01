Prohibidos los coches eléctricos: otra naviera se niega a transportar vehículos equipados con baterías tras otro desastre en el mar. Y tiene una razón de peso

Hace un par de meses, un buque de carga llamado Morning Midas que se dirigía de China a México con 70 vehículos eléctricos y 681 híbridos entre otros 3.0oo automóviles, empezó a arder frente a la costa de Alaska. Estuvo una semana ardiendo hasta que se hundió. La naviera británica Zodiac Maritime, que gestiona el buque, confirmó posteriormente que el incendio se originó en la sección del barco que transportaba vehículos eléctricos. Este tipo de sucesos, cada vez más habituales, está poniendo en alerta a las compañías navieras y ya hay un ...