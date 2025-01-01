Prohibidos los coches eléctricos: otra naviera se niega a transportar vehículos equipados con baterías tras otro desastre en el mar. Y tiene una razón de peso

Hace un par de meses, un buque de carga llamado Morning Midas que se dirigía de China a México con 70 vehículos eléctricos y 681 híbridos entre otros 3.0oo automóviles, empezó a arder frente a la costa de Alaska. Estuvo una semana ardiendo hasta que se hundió. La naviera británica Zodiac Maritime, que gestiona el buque, confirmó posteriormente que el incendio se originó en la sección del barco que transportaba vehículos eléctricos. Este tipo de sucesos, cada vez más habituales, está poniendo en alerta a las compañías navieras y ya hay un ...
| etiquetas: naviera , barco , transportar , coches , electricos , bateria , incendio
Por contra en estos buques los coches eléctricos parece que se incendian cuando están siendo transportados, en este caso serían riesgos distintos.
¿Conoces de algún buque que se haya hundido por el incendio de un vehículo de combustión que estaba siendo transportado?
Dell, salvando las distancias, entregaba los portátiles cargados hace años hasta que tuvieron un incidente similar, desde entonces los portátiles se transportan con (casi) 0 de carga
