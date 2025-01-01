Prohibido opinar sobre literatura  

La inquisición literaria ha hablado. ¿Criticaste un clásico? ¿Dijiste que Ulises es ilegible? ¿Te atreviste a mencionar que Cien años de soledad te pareció aburrido? ¡Felicidades! Has cometido un delito literario y los repartidores de carnets están aquí para hacerte pagar. En este video, analizamos la indignación que ha generado mi lista de los libros más sobrevalorados de la historia, desglosando las falacias más comunes con las que algunos defienden ciertas obras como si fueran dogmas incuestionables.