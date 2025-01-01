edición general
Prohibido opinar sobre literatura

Prohibido opinar sobre literatura  

La inquisición literaria ha hablado. ¿Criticaste un clásico? ¿Dijiste que Ulises es ilegible? ¿Te atreviste a mencionar que Cien años de soledad te pareció aburrido? ¡Felicidades! Has cometido un delito literario y los repartidores de carnets están aquí para hacerte pagar. En este video, analizamos la indignación que ha generado mi lista de los libros más sobrevalorados de la historia, desglosando las falacias más comunes con las que algunos defienden ciertas obras como si fueran dogmas incuestionables.

pepel
Pues cállate.
Andreham
Si no eres capaz de aceptar una opinion o critica, cuando tu estas dando una opinion o critica, entonces eres exactamente igual de inquisidor que los que protestas.
XXguiriXX
Todas las críticas son bienvenidas mientras no sean ideológicas estilo “Cien Años de Soledad es machista” o “fomenta el wokismo”.
Raúl_Rattlehead
De nuevo se confunde la libertad de expresión con la obligación del resto a callarse. Lo normal es que si dices algo en una red social y hay comentarios habilitados es que la gente los use, si no quieres que la gente te diga cosas deshabilita los comentarios, fin.
alpoza
#4 pero si estos videos los hacen para generar mas polemica y polarizacion = mas visitas y visualizaciones
Raúl_Rattlehead
#5 ya, es descojonante el rollo "GRAN POLEMICA" y es un vídeo con 1000 visitas y 30 comentarios.
