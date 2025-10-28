Prohibido adoptar gatos negros en Torrent ante rituales satánicos en Halloween

Esa es la alerta que han lanzado varias asociaciones animalistas en todo el país, también en Torrent. La asociación en defensa animal de la capital de l'Horta Sud ha lanzado un comunicado en redes sociales para pedir a la población que ni en octubre ni a principios de noviembre se entreguen animales blancos o negros en adopción. La razón, según explican en la publicación que comparten como una "alerta máxima" es que "mucha gente desalmada los sacrifica en rituales de diversa índole y sufren torturas terribles a causa de la cercanía de la festi