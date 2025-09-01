Prohíben la difusión de las grabaciones de Karina Milei

El juez federal argentino Alejandro Patricio Maraniello ha ordenado la prohibición de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno y en los que figura la secretaria general de la Presidencia argentina, Karina Milei, --hermana del presidente Javier Milei-- como medida cautelar. El juez pide "el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación (...) atribuidos a la señora Karina Elizabeth Milei" publicados el pasado viernes, según el documento judicial difundido por el propio Gobierno
| etiquetas: censura , corrupción , argentina
La libertad, carajo, era esto.
www.youtube.com/watch?v=UBiznohdkPc
Escuché de esto en el programa que tiene un tipo de allí que es rapero, cómo en prensa y TV sus palmeros no eran capaces de decir el nombre de Karina Milei mencionando los audios, pero muy burdo y ridículo el cómo lo esquivaban. Lo recomiendo mucho, www.youtube.com/@devitadobled/streams, lo cuenta de forma muy graciosa.
Casualidades.
www.laprensa.com.ar/Investigan-a-un-juez-por-acusaciones-de-abuso-sexu
algún link a las grabaciones por ahí?