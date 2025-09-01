edición general
37 meneos
39 clics
Prohíben la difusión de las grabaciones de Karina Milei

Prohíben la difusión de las grabaciones de Karina Milei

El juez federal argentino Alejandro Patricio Maraniello ha ordenado la prohibición de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno y en los que figura la secretaria general de la Presidencia argentina, Karina Milei, --hermana del presidente Javier Milei-- como medida cautelar. El juez pide "el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación (...) atribuidos a la señora Karina Elizabeth Milei" publicados el pasado viernes, según el documento judicial difundido por el propio Gobierno

| etiquetas: censura , corrupción , argentina
33 4 0 K 177 actualidad
10 comentarios
33 4 0 K 177 actualidad
Comentarios destacados:    
Urasandi #2 Urasandi
Libertad, carajillo!!!
15 K 160
karakol #3 karakol
Si prohibimos escuchar las corruptelas ya no hay corrupción.

La libertad, carajo, era esto.
10 K 100
javipe #5 javipe
Aqui la reacción de alguno de los periodistas que difundieron los audios al enterarse

www.youtube.com/watch?v=UBiznohdkPc
3 K 41
#4 Leon_Bocanegra
El fascismo avanza, carajo!
4 K 38
#6 brandao *
Que despropósito esta no me lo esperaba. País, un calco al nuestro en cuando a la connivencia de jueces, medios y políticos corruptos, no puede ser casualidad compartir el haber padecido demasiados años de una dictadura cristofascista y corrupta.
Escuché de esto en el programa que tiene un tipo de allí que es rapero, cómo en prensa y TV sus palmeros no eran capaces de decir el nombre de Karina Milei mencionando los audios, pero muy burdo y ridículo el cómo lo esquivaban. Lo recomiendo mucho, www.youtube.com/@devitadobled/streams, lo cuenta de forma muy graciosa.
1 K 17
Ortzi_ #9 Ortzi_ *
El juez que ha impedido la difusión de las grabaciones está acusado de acoso, abuso de poder y maltrato hace unas semanas.
Casualidades.
www.laprensa.com.ar/Investigan-a-un-juez-por-acusaciones-de-abuso-sexu
0 K 12
Asnaeb #10 Asnaeb
Eso seguro es cosa de los surdosssss
0 K 10
#8 NoMeVeas
Siempre pasa lo mismo con estos defensores de la libertad. No es ni una apuesta arriesgada ya, es un outcome esperado, como calentar el agua para que hierva, votar liberal para conseguir fascismo.
0 K 9
#7 perica_we
buena suerte...
algún link a las grabaciones por ahí?
0 K 7

menéame