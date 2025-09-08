edición general
Progreso en Verde denuncia un segundo caso de un caballo desplomado en Palma

Progreso en Verde ha denunciado este lunes un segundo caso de agotamiento en un caballo de galeras de Palma, después del desmayo de otro ejemplar hace unos días. Según indican en el partido animalista, no se trata del mismo carruaje. Este nuevo incidente ha ocurrido sobre las 11.30 horas del lunes en la calle Carnisseria, en el centro histórico. Desde el Ajuntament informan que la calesa accedió a una zona peatonal no autorizada y que la Policía Local ha levantado acta. Progreso en Verde ha asegurado que la calesa transportaba en el momento de

2 comentarios
keizal #1 keizal
Progreso en Verde ha asegurado que la calesa transportaba en el momento del incidente a cinco turistas más el conductor. Denuncian que los clientes «no se han bajado» del carruaje pese a ver al animal inmóvil.
reivaj01 #2 reivaj01
Que lástima.
#1 Quiero pensar que los turistas estarían en shock y por eso no bajaron.
