Las profundas razones por las que arde el monte: es más complejo que culpar a los pirómanos y al cambio climático

En el fondo del problema hay una motivación fundamentalmente socioeconómica. En España la superficie forestal se ha duplicado desde 1950 a hoy, ocupando en la actualidad el 60% del país: 28.000.000 de hectáreas que nos posicionan en el ranking europeo como el segundo con más superficie forestal, después de Suecia. Esta situación, lejos de ser idílica, refleja un cambio estructural del sector primario provocado por el despoblamiento de las áreas rurales que incide de lleno en el abandono de actividades tradicionales del campo
| etiquetas: incendios , cambio climático , pirómanos
¿Qué prácticas ganaderas? ¿Por qué demonios todo el mundo anda (en estos textos) "cogiéndosela con papel de fumar"? Práctica ganadera, ¿cuál? ¿En qué consiste? A ver si voy a tener que buscar tooooda la información por mi cuenta y llegar a conclusiones erróneas por no ser un &%&$%&/ experto en la materia como estas señoras. ¡Qué manía de escribir en modo suspense en textos de este tipo, jodya!
peaceforage.bc.ca/rd-project/evaluating-the-use-of-prescribed-fire-to-
www.beefmagazine.com/pasture/how-to-use-prescribed-fire-to-manage-past
library.dpird.wa.gov.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=l; » ver todo el comentario
Por cierto... Recordar que la mayoría de la superficie forestal de España es privada. A lo mejor había que pedir algo más a sus propietarios.