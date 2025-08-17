edición general
Las profundas razones por las que arde el monte: es más complejo que culpar a los pirómanos y al cambio climático

Las profundas razones por las que arde el monte: es más complejo que culpar a los pirómanos y al cambio climático

En el fondo del problema hay una motivación fundamentalmente socioeconómica. En España la superficie forestal se ha duplicado desde 1950 a hoy, ocupando en la actualidad el 60% del país: 28.000.000 de hectáreas que nos posicionan en el ranking europeo como el segundo con más superficie forestal, después de Suecia. Esta situación, lejos de ser idílica, refleja un cambio estructural del sector primario provocado por el despoblamiento de las áreas rurales que incide de lleno en el abandono de actividades tradicionales del campo

mecheroconluz
Lo que pasa es que no hay ganado que se coma la maleza. Y no hay ganado porque no hay pastores. Y no hay pastores porque es un trabajo de mierda.
capitan__nemo
#1 No hay ganado porque se industrializó el campo y los unicos que ganan dinero con ello son las empresas con grandes explotaciones con economias de escala. Y al mismo tiempo por la globalizacion por la que puedes traer los bienes agricolas de otro pais donde se paga mucho menos a los empleados (pero igual alli si les da para tener casa)
Mimaus
#1 es un trabajo de mierda porque se paga una mierda y es un trabajo muy sacrificado. Pon un buen salario y que sea un puesto de trabajo especializado a cargo de prevención, con sus vacaciones, descansos y turnos y te saldrán montones de candidatos. Además de crear trabajo en las zonas más vaciadas.
ContinuumST
#9 Bueno, pero es como todo, los tiempos cambian, las necesidades y las condiciones son otras... Yo no tengo ninguna oposición personal a que se haga una quema CONTROLADÍSIMA y de verdad. Estoy cais, casi, casi seguro que tiene que haber maneras de desbroce y pastoreo más complicada pero más seguras y también que el precio de la carne (ganaderos) podría subir, no lo discuto, pero también esa carne sería mejor. Y sobre todo que los agricultores y ganadores viven en un pasado que ya no existe. Y…   » ver todo el comentario
ContinuumST
"Entre 2009 y 2018, más del 60% de los incendios en Asturias fueron intencionados. De ellos, la mayoría —cerca del 70%— estuvieron relacionados con prácticas ganaderas."

¿Qué prácticas ganaderas? ¿Por qué demonios todo el mundo anda (en estos textos) "cogiéndosela con papel de fumar"? Práctica ganadera, ¿cuál? ¿En qué consiste? A ver si voy a tener que buscar tooooda la información por mi cuenta y llegar a conclusiones erróneas por no ser un &%&$%&/ experto en la materia como estas señoras. ¡Qué manía de escribir en modo suspense en textos de este tipo, jodya!
Artillero
#5 quemas monte y crece pasto. O quemas zona con poca vegetación "comible" por los animales, y regeneras la zona con pasto, por ejemplo.
ContinuumST
#7 Por supuesto, no hay otra manera... claro que no.
parladoiro
#8 competitiva no, ya que hacer las quemas legales en España son muy complicadas, tanto legalmente como oposición popular y oposición de socios de un terreno, sea administración o privado.

peaceforage.bc.ca/rd-project/evaluating-the-use-of-prescribed-fire-to-
www.beefmagazine.com/pasture/how-to-use-prescribed-fire-to-manage-past
library.dpird.wa.gov.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=l;   » ver todo el comentario
Jointhouse_Blues
Difícil solución tiene esto, cuando la clase política no hace más que escurrir el bulto, culpar al contrario e intentar sacar el mejor rédito posible de la tragedia.
Forestalx
El monte en España está abandonado. Debería verse los gastos en ellos como una inversión.
Por cierto... Recordar que la mayoría de la superficie forestal de España es privada. A lo mejor había que pedir algo más a sus propietarios.
endy
al pirómano no hay que culparlo, debe ser víctima de la típica enfermedad mental de tipo terreno-especulativa
Mimaus
del pirómano ya se encargará la justicia, pero del que pone las condiciones para que se extienda el fuego que provoca el pirómano nos tenemos que encargar nosotros.
