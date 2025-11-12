edición general
Profesor de filosofía asume que “mañana” no llegará nunca tras pedir ayer un trabajo “para mañana”  

Un profesor de filosofía que encargó ayer un trabajo "para mañana" se vio obligado a aceptar el argumento de que hoy aún no es mañana. El maestro confiesa, además, que el trabajo era de lógica y que sus alumnos han demostrado dominar la disciplina a la perfección. Los jóvenes insisten en que mañana sin falta entregarán sus trabajos, conscientes de que la fecha de entrega es mera potencia sin acto, como diría Aristóteles.

