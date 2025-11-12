Profesor de filosofía asume que “mañana” no llegará nunca tras pedir ayer un trabajo “para mañana”  

Un profesor de filosofía que encargó ayer un trabajo "para mañana" se vio obligado a aceptar el argumento de que hoy aún no es mañana. El maestro confiesa, además, que el trabajo era de lógica y que sus alumnos han demostrado dominar la disciplina a la perfección. Los jóvenes insisten en que mañana sin falta entregarán sus trabajos, conscientes de que la fecha de entrega es mera potencia sin acto, como diría Aristóteles.