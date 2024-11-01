edición general
La producción del sector de la construcción se hunde un 9,9% en enero, según el INE

El Índice General de Producción de la Construcción (IPCO) se desplomó un 9,9% interanual en enero, en contraste con el repunte superior al 7% del mes anterior, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha publicado este viernes, por primera vez, esta estadística. El descenso de la producción en el sector fue consecuencia de la fuerte caída registrada en la construcción de edificios, que retrocedió un 26,1% interanual, y, en menor medida, de los retrocesos en las actividades de construcción especializada (-3,1%)...

sotillo #3 sotillo
No se construye más por que todo lo que conozco del sector está saturado de trabajo y la falta de mano de obra es alarmante y otra cosa importante, desde la estafa del 2008 la empresas van con pies de plomo y no se arriesgan a crédito con lo que muchos están cogiendo obras en función de sus recursos propios lo que limita mucho el tamaño de las promociones
Casiopeo #6 Casiopeo
Total, que desestionalizado, ha crecido. Los datos sin desestionalizar no son utiles para medir actividad.
pepel #5 pepel
Y es que las grandes fortunas no quieren comprar si no hay subvenciones .
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... y en la ingeniería civil (-2,8%). El IPCO sustituye a la Encuesta de Índices de Producción de la Industria de la Construcción (EIPIC), producida hasta diciembre de 2025 por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Las tasas del IPCO de los años 2025 y 2026 se basan en estimaciones realizadas a partir de datos combinados de ambas estadísticas, según ha precisado el INE. En la serie corregida de efectos estacionales y calendario, la producción del sector de la construcción mostró un repunte del 0,4% en el mes de enero respecto a igual mes de 2025...
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
hay que seguir construyendo menos, pero muchísimo menos, no vaya a ser que la generación del baby boom pierda el valor de sus inmuebles. rentistas de mierda!
#4 Toponotomalasuerte
no es por eso. Es por qué se va a liberar stock de los fondos. Va a haber ventas de carteras, eso va a incrementar la oferta y hacer que no compense la promoción en muchos casos.
Expat_Guinea_Ecuatorial #7 Expat_Guinea_Ecuatorial
Esto para los que dicen que hay burbuja, si la hubiese se estaria construyendo como locos
