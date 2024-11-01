La producción del sector de la construcción se hunde un 9,9% en enero, según el INE

El Índice General de Producción de la Construcción (IPCO) se desplomó un 9,9% interanual en enero, en contraste con el repunte superior al 7% del mes anterior, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha publicado este viernes, por primera vez, esta estadística. El descenso de la producción en el sector fue consecuencia de la fuerte caída registrada en la construcción de edificios, que retrocedió un 26,1% interanual, y, en menor medida, de los retrocesos en las actividades de construcción especializada (-3,1%)...