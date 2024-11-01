Producción e infraestructura de petróleo y gas de Irán

Irán, el tercer mayor productor de la OPEP, extrae alrededor del 4,5% del suministro mundial de petróleo. Su producción ronda los 3,3 millones de barriles por día de crudo, además de 1,3 millones de bpd de condensado y otros líquidos. La producción de petróleo y gas de Irán se concentra en las provincias del suroeste. Exporta el 90% de su crudo a través de la isla de Kharg, para su envío a través del estrecho de Ormuz. Las refinerías privadas chinas son los principales compradores.