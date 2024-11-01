edición general
Producción e infraestructura de petróleo y gas de Irán

Irán, el tercer mayor productor de la OPEP, extrae alrededor del 4,5% del suministro mundial de petróleo. Su producción ronda los 3,3 millones de barriles por día de crudo, además de 1,3 millones de bpd de condensado y otros líquidos. La producción de petróleo y gas de Irán se concentra en las provincias del suroeste. Exporta el 90% de su crudo a través de la isla de Kharg, para su envío a través del estrecho de Ormuz. Las refinerías privadas chinas son los principales compradores.

capitan__nemo
Un problema es que no lo exportan tanto en dolares.
Sinfonico
Aparte de todo esto, lo que quieren los yankis es controlar el estrecho de Ormuz para controlar el petroleo mundial
Asimismov
#1 Ormuz, Suez y el Bósforo
