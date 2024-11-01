La producción eléctrica con combustibles fósiles en Alemania aumentó un 10% en el primer semestre de 2025

La proporción de electricidad producida con combustibles fósiles en Alemania aumentó un diez por ciento entre enero y finales de junio de 2025, en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que la generación de energía renovable disminuyó casi un seis por ciento, según informó la oficina estadística del país Destatis. Con una producción de más de 93.000 millones de kilovatios hora (kWh), los combustibles fósiles representaron el 42,2% del mix de generación eléctrica de Alemania, frente al 38,4% del primer semestre de 2024.