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Un procurador reclama al Supremo que ordene a Ábalos pagarle una deuda de más de 4.000 euros

Un procurador reclama al Supremo que ordene a Ábalos pagarle una deuda de más de 4.000 euros

Un procurador ha reclamado al Tribunal Supremo que el exministro de Transportes José Luis Ábalos, acusado...

| etiquetas: ábalos , psoe
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2 comentarios
3 0 0 K 34 actualidad
juliusK #2 juliusK *
Hay dos cosas clarísimas en esta noticia que Abalos es un chorizo en muchas facetas de su apasionante singladura judicial y que la procuradoría, rara avis judicial española y portuguesa inconcebible, innecesaria e incompatible con los tribunales la CE, debe desaparecer. Quizas tuviera sentido en el siglo XV cuando empezaron a establecerse los Tribunales y el vulgo "no sabia de litigios" o incluso en la LOPJ de 1.870 pero ya no.

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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
respuesta de Ábalos: "¿por quién me toma? yo soy un caballero, así que las señoritas (las putas), primero. luego ya si eso cobrará usted, señor"
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menéame