Procrastinación del sueño por venganza: si no programas tiempo de descanso durante el día, tu cerebro se vengará por la noche

Que levante la mano quien no se ha encontrado navegando en redes sociales de madrugada, muerto de sueño y sabiendo que al día siguiente tiene que levantarse temprano, pero aún así se resiste a dormir. Los investigadores encontraron que este comportamiento guarda una relación muy estrecha con la falta de tiempo libre durante la jornada. Durante la noche, cuando las tareas ya se han finalizado, el cerebro intenta compensar arañando tiempo de sueño para tener la sensación de que se está haciendo algo más que trabajar, estudiar o tareas domésticas.
