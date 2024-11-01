El proceso entre lo profano y sagrado en A Love Supreme de John Coltrane

En A Love Supreme John Coltrane explora la espiritualidad dentro de la tensión eterna entre lo profano y lo sagrado que se encuentra en el epicentro del jazz. Este disco es un hito en la historia del jazz gracias a sus experimentos formales y a la manera en la que puso en primera plana la expresión de lo espiritual al canon musical del siglo XX. Por lo tanto, este texto se crea en base a inspeccionar ¿Qué rol cumple el contexto de vida de Coltrane y del jazz para la creación de un hito en la historia de la música?