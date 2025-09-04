Procesado por violencia de género David Bravo, exdiputado de Podemos y abogado de Silvia Intxaurrondo

La Audiencia Provincial de Sevilla envía al banquillo al abogado David Bravo por vejar y agredir presuntamente de manera continuada a su expareja, B.B.M., cuando esta se encontraba embarazada del único hijo de ambos y tras el nacimiento.
Pero es como cuando algunos medios se hacen noticia en portada de que un empresario X, que actualmente es la pareja de Y, tiene que pagar a hacienda un dinero que intentaba escamotear.
Insultos, vejaciones y agresión psicológica? Para estos casos también se aplica ley viogen? Anda que no hay montones de hombres insultados humillados y vejados por mujeres...!
