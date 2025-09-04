edición general
Procesado por violencia de género David Bravo, exdiputado de Podemos y abogado de Silvia Intxaurrondo

La Audiencia Provincial de Sevilla envía al banquillo al abogado David Bravo por vejar y agredir presuntamente de manera continuada a su expareja, B.B.M., cuando esta se encontraba embarazada del único hijo de ambos y tras el nacimiento.

#2 Leovigildo
Sensacionalista. Mencionar la condición de ser abogado de Silvia Intxaurrondo no tiene más intención que... en fin, ya sabemos.
Felón_Task #3 Felón_Task
#2 Informar, no? :troll:
#5 Leovigildo
#3 Seh.
Quel #8 Quel
#2 Tienes razón. Es un dato que solo aporta sensacionalismo.
Pero es como cuando algunos medios se hacen noticia en portada de que un empresario X, que actualmente es la pareja de Y, tiene que pagar a hacienda un dinero que intentaba escamotear.
#9 Leovigildo
#8 Evitemos mencionar el tema de los sobornos a los de Quirón, que reciben milloncejos caídos del cielo directamente de la administración presidida por Y y los mismo le damos relevancia en ese hilo de noticias a Y.
Quel #10 Quel
#9 Con respecto a una hipoteca noticia como está, yo no estaría de más citar a Y. Ahí estamos de acuerdo.
#4 superjavisoft
David Bravo era famoso aqui por ser un abogado en contra de la Sgae y la ley sinde. Ademas de gracioso y carismatico, se harto pronto de la politica y se salio.
pcaro #6 pcaro
#4 Y un buen abogado parece. Otro caso Errejón. Y este con principios. Lo van a machacar.
GeneWilder #1 GeneWilder
Ya lo pintó Goya.  media
Pataperro #11 Pataperro
No le ha puesto la mano encima.

Insultos, vejaciones y agresión psicológica? Para estos casos también se aplica ley viogen? Anda que no hay montones de hombres insultados humillados y vejados por mujeres...!
Estoeslaostia #7 Estoeslaostia
Lo que tengo aquí colgado.
....
(Lo siento mucho. No volverá a ocurrir)
