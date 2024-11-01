edición general
Los problemas de salud mental se ceban con el profesorado: "He tenido que ir a juicio con el padre de un alumno"

La burocracia, la falta de recursos para atender la diversidad y el estrés son los principales problemas que arrastra el profesorado español, agotado por la “ineficiencia” de las administraciones y el deterioro de las relaciones con las familias.

Supercinexin #2 Supercinexin
Tengo un amigo maestro de primaria que actualmente tiene no una sino DOS órdenes de alejamiento en sentencia firme contra padres de alumnos.
Beltenebros #3 Beltenebros *
#2 No me sorprende. Y como digo en este comentario, mientras no se haga algo, esto va a ir a peor.
www.meneame.net/story/laura-alamo-profesora-tengo-alumnos-tercero-eso-
Supercinexin #4 Supercinexin *
#3 Para ser justos diré que el colegio (público) de primaria donde él tiene su plaza tiene algunos alumnos de familias desarraigadas y marginales. No son todos,.pero sí unos cuantos. Evidentemente eso influye. Quiero pensar que la mayoría de niños no tiene esos padres.
Beltenebros #6 Beltenebros
#4 Me temo que los problemas no suceden únicamente con ese tipo de familias. A mí me han contado situaciones similares con familias de "clase media".
UsuarioXY #5 UsuarioXY *
este comentario apesta a racista y aporofobico. Para el rojeras de arriba.
