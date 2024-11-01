·
El problema de los tiradores de las puertas de los coches pone en jaque la seguridad
Tras las investigaciones contra Tesla, expertos advierten que estos sistemas pueden fallar cuando más se necesitan, dejando a los ocupantes atrapados.
|
etiquetas
:
coches
,
seguridad
tecnología
15 comentarios
#3
reivaj01
La culpa no es de los fabricantes, la culpa es del ministerio de industria por homologar modelos con esas carencias.
1
K
20
#6
DrEvil
*
#3
No sé si lo hacen porque ahorran algo o por una supuesta modernidad.
Si quieren abrir la puerta con una conexión por satélite o un enlace cuántico... a cada tonto le da por un lado, qué se le va a hacer.
Pero por seguridad la normativa no debería permitir quitar las manetas de las puertas.
0
K
8
#13
Pixmac
#3
Las homologaciones son europeas. Si se homologa en un país los demás deben aceptarla, así que el Ministerio de Industria no tiene nada que ver si no ha sido el organismo responsable de la homologación.
0
K
20
#14
Ed_Hunter
#12
hasta que tengas que alquilar uno, o te presten uno de cortesía en el taller.
1
K
14
#11
Ed_Hunter
#9
depende del modelo. En algunos tienes que abrir una tapa en la parte inferior de la puerta y tirar de un cable.
1
K
14
#12
Trevago
#11
En el mío es una palanca, no voy mirando los otros modelos.
0
K
9
#1
CerdoJusticiero
Selección natural.
0
K
12
#7
woody_alien
#0
Tesla van a votar duplicada -
www.meneame.net/story/tesla-investigada-eeuu-fallos-puertas-podrian-at
0
K
11
#4
supervega
Algo similar ha sucedido con los intermitentes que se pusieron con ruedas en el volante y han tenido que volver a poner el sistema tradicional.
En el caso de las puertas es diferente , porque estamos hablando de seguridad. Un mecanismo manual visible debería ser obligatorio.
Las personas mayores en muchos casos ya les cuesta abrir las puerta de atrás con el sistema de toda la vida.....
0
K
10
#8
vaqueando
Me encanta la tecnología y los coches eléctricos, pero con el minimalismo no puedo. Los avances al servicio de lo fácil no de lo estético.
0
K
10
#10
Trevago
#8
Pues mira los BYD, justo lo contrario a la estética de Tesla.
A mi me parece hasta recargado.
0
K
9
#2
Trevago
El problema es que la gente es imbécil y no saben que se puede abrir las puertas de forma mecánica con un tirador.
0
K
9
#5
Ed_Hunter
*
#2
el problema es que tienes un accidente y no puedes dedicarte a mirar el manual para enterarte de cómo puedes abrir manualmente la puerta.
1
K
14
#9
Trevago
#5
Es una palanca al lado del botón.
Si no sabes dónde está, el problema lo tienes tú y entonces es selección natural.
0
K
9
#15
DGR
Me parece muy bien que se revisen los elementos de seguridad de los coches a veces pueden puede el pedo de los diseñadores al de los ingenieros
0
K
6
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
