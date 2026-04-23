El problema son los que se van, no los que entran: Extremadura no tiene un problema con la inmigración, sino con los habitantes que pierde a chorro

María Guardiola fue investida presidenta de la Junta de Extremadura después de cuatro meses de bloqueo, unas negociaciones humillantes y un pacto en el que el PP se ha dejado comer el relato por Vox. Sólo así se explica que la inmigración centre el foco en una comunidad con un 4% de población extranjera, diez puntos menos que la media europea y nueve menos que la española. En 2025, el crecimiento de la población extranjera en Extremadura apenas aumentó en unas 6.000 personas. Del millón de extremeños censados, sólo 67.846 nacieron fuera.