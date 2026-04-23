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El problema son los que se van, no los que entran: Extremadura no tiene un problema con la inmigración, sino con los habitantes que pierde a chorro

María Guardiola fue investida presidenta de la Junta de Extremadura después de cuatro meses de bloqueo, unas negociaciones humillantes y un pacto en el que el PP se ha dejado comer el relato por Vox. Sólo así se explica que la inmigración centre el foco en una comunidad con un 4% de población extranjera, diez puntos menos que la media europea y nueve menos que la española. En 2025, el crecimiento de la población extranjera en Extremadura apenas aumentó en unas 6.000 personas. Del millón de extremeños censados, sólo 67.846 nacieron fuera.

| etiquetas: extremadura , inmigración , emigración , problema
6 0 0 K 90 Extremadura
3 comentarios
6 0 0 K 90 Extremadura
#2 konde1313
El pacto lo han firmado desde Madrid, sería sorprendente que supieran situar Cáceres y Badajoz en un mapa.

Ánimo, extremeños, nunca es tarde para recuperar la cordura.
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sotillo #1 sotillo
Estos terminan peor que su vecino de Castilla y León y si no al tiempo
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yoma #3 yoma *
Claro que no tienen problemas con la inmigración. Tienen problemas de otra índole llamado racismo.
Quiero suponer que muchos extremeños se estan echando las manos a la cabeza al ver para lo que ha servido su voto.
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menéame