El problema de la precisión del GPS en los túneles de la M-30 de Madrid ya es historia gracias a la instalación de balizas Bluetooth

Los 70 kilómetros de los túneles de circunvalación de la M-30 madrileña son un auténtico laberinto incluso para los oriundos. Este problema lo acaban de solucionar el Ayuntamiento de la capital, la entidad de gestión Madrid Calle 30 y Waze (adquirida hace tiempo por Google) instalando 1.600 balizas de navegación asistida en los túneles. Se beneficiarán los 500.000 vehículos que por ahí circulan cada día.

Ramen #2 Ramen
Dinero público para que una empresa que disfuta de una posición dominante en el sector tenga aún más ventaja frente a los competidores.
#4 Jacusse
#2 es mejor dejar que la gente se pierda entonces?
Khadgar #6 Khadgar
#2 support.google.com/waze/partners/answer/9416071?hl=en

The Beacon is a Cost-effective, battery-operated, low-energy micro-controller hardware that sends a one-way signal to a user’s phone or tablet without capturing any information about the user. The signal from each Beacon enables Waze to continue routing drivers and collecting real-time traffic data underground.

Other navigation apps can also use the Waze Beacons program technology for free.
crob #8 crob
#2 No te quejes! Pronto la M-100 pasa por Zaragoza, Vitoria, Leon, Mérida, Badjoz, Córdoba y Alamansa
Dicen que el corredor mediterráneo formará parte de la M110
reivaj01 #9 reivaj01
"Se beneficiarán los 500.000 vehículos que por ahí circulan cada día"
Yo no circulo cada día, así que no me beneficiaré.
DrEvil #3 DrEvil
Balizas bluetooth? Cómo se integra eso con el GPS? O sólo funciona con Waze? Ahora hay que darle permiso de bluetooth también?
HAL9K #7 HAL9K
#3 No me hagas mucho caso, pero prueba a leer la noticia que lo mismo pone algo.
tusitala #5 tusitala
Por fin! Que rabia cuando me daba cuenta de que me tenía que meter en los túneles y no sabía por qué salida tenía que irme.
juliusK #1 juliusK
Y yo que estaba seguro de que era por drones rusochinovenezolanobelarristas
