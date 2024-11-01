El problema de la precisión del GPS en los túneles de la M-30 de Madrid ya es historia gracias a la instalación de balizas Bluetooth

Los 70 kilómetros de los túneles de circunvalación de la M-30 madrileña son un auténtico laberinto incluso para los oriundos. Este problema lo acaban de solucionar el Ayuntamiento de la capital, la entidad de gestión Madrid Calle 30 y Waze (adquirida hace tiempo por Google) instalando 1.600 balizas de navegación asistida en los túneles. Se beneficiarán los 500.000 vehículos que por ahí circulan cada día.
The Beacon is a Cost-effective, battery-operated, low-energy micro-controller hardware that sends a one-way signal to a user’s phone or tablet without capturing any information about the user. The signal from each Beacon enables Waze to continue routing drivers and collecting real-time traffic data underground.
Other navigation apps can also use the Waze Beacons program technology for free.
Dicen que el corredor mediterráneo formará parte de la M110
Yo no circulo cada día, así que no me beneficiaré.