Probando el control por voz de coches eléctricos (llévame a Chiclana de la Frontera)  

Probamos los asistentes de voz en más de diez coches nuevos: MG S5, Kia EV4, Mercedes CLA, Jaecoo J5, Renault R4, BYD Dolphin Surf, Ford Capri, Ford Puma, Smart #5
, Leapmotor T03, Lynk & Co 02, Xpeng G6, Xpeng G9, Polestar 2, Cupra Tavascan y BYD B10. Algunos sorprenden con rutas perfectas y recargas incluidas… y otros simplemente me vuelven loco.
El reto comenzó con el MG S5, que mostró serias dificultades para entender el destino en castellano, ofreciendo resultados fallidos que lo dejaron en suspenso. Muy diferente fue la experiencia con el Kia EV4, que acertó a la primera, y con el Mercedes CLA, que respondió con la elegancia propia de la marca. El turno pasó al Jaecoo J5, que...