Privatización, sueldos bajos y contratos temporales: los incendios destapan la precariedad de los bomberos forestales

Mientras España arde en una de las peores olas de incendios que se recuerdan, se acumulan las quejas de los profesionales. Los sindicatos en Castilla-La Mancha ponen el ejemplo de un bombero que tuvo que intervenir en uno de los fuegos activos en la comunidad desde hace varios días: “Ha tenido que ocuparse él solo del teléfono, de las emisoras, del manejo del camión y de la carga de agua”.