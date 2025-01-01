edición general
13 meneos
12 clics
Privatización, sueldos bajos y contratos temporales: los incendios destapan la precariedad de los bomberos forestales

Privatización, sueldos bajos y contratos temporales: los incendios destapan la precariedad de los bomberos forestales

Mientras España arde en una de las peores olas de incendios que se recuerdan, se acumulan las quejas de los profesionales. Los sindicatos en Castilla-La Mancha ponen el ejemplo de un bombero que tuvo que intervenir en uno de los fuegos activos en la comunidad desde hace varios días: “Ha tenido que ocuparse él solo del teléfono, de las emisoras, del manejo del camión y de la carga de agua”.

| etiquetas: incencios , bomberos , precariedad , privatización , pp , derecha
11 2 0 K 164 actualidad
3 comentarios
11 2 0 K 164 actualidad
#1 omega7767 *
"destapan la precariedad" ....... el que le interesa saber la verdad sabe desde hace tiempo de la precariedad

para que unos en el poder se forren otros deben empobrecerse
1 K 22
wildseven23 #2 wildseven23
#1 Tal cual. Lo que está ocurriendo con los incendios es de vergüenza. Eliminan personal necesario para controlarlos, se les quita medios, y se destina ese dinero para que se forren sus amiguetes.
0 K 16
#3 tierramar
Y asociado a las privatizaciones va la corrupción: Los incendios forestales provocados alimentan la corrupción política y empresarial . Una red de empresas españolas se reúne cada año para sacar rédito a la quema descontrolada de las miles de hectáreas en toda la Península Ibérica. Un 'cártel de fuego' investigado por la justicia. Implicados el PPSOE y CIU www.losreplicantes.com/articulos/incendios-forestales-alimetan-corrupc
0 K 11

menéame