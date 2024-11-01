edición general
8 meneos
14 clics
La prisa por aprobar leyes antiblasfemia en Estados Unidos (ENG)

La prisa por aprobar leyes antiblasfemia en Estados Unidos (ENG)

El Templo Satánico nos obliga a afrontar la disonancia entre la realidad y las afirmaciones nacionalistas cristianas de apoyar los "valores estadounidenses". Los lacayos políticos del movimiento nos odian por ello, y los candidatos a las primarias presidenciales (Ron DeSantis), los funcionarios de la administración actual (Kari Lake) y los candidatos a gobernador (Adam Steen, Iowa) han prometido despojarnos de nuestro estatus religioso, han incluido promesas de privarnos de nuestros derechos amparados por la Primera Enmienda

| etiquetas: templo satanico , ley antiblasfemia , trump
7 1 0 K 87 actualidad
2 comentarios
7 1 0 K 87 actualidad
themarquesito #2 themarquesito
#1 En EE.UU hay una fuerte tendencia hacia la teocracia en la derecha
0 K 20

menéame