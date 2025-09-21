Principal senador demócrata advierte que Trump encamina a EE. UU. "a una dictadura"

El principal senador demócrata de Estados Unidos advirtió el domingo que el pedido del presidente Donald Trump al Departamento de Justicia de tomar medidas contra sus adversarios encamina al país hacia una dictadura. Convertir el departamento "en un instrumento que persigue a sus enemigos, sean culpables o no... es el camino a una dictadura", declaró el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, en CNN.