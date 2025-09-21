edición general
Principal senador demócrata advierte que Trump encamina a EE. UU. "a una dictadura"

El principal senador demócrata de Estados Unidos advirtió el domingo que el pedido del presidente Donald Trump al Departamento de Justicia de tomar medidas contra sus adversarios encamina al país hacia una dictadura. Convertir el departamento "en un instrumento que persigue a sus enemigos, sean culpables o no... es el camino a una dictadura", declaró el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, en CNN.

makinavaja
¿AHora se empiezan a dar cuenta? xD xD xD xD xD
2
el_Tupac
Chuck el rápido, le llaman...
2
Perrota
Advierte a Trump de que va en la dirección correcta? De risa. Que le advierta que puede acabar en la guillotina.
1
pip
¡Mentira! ¡Que lo arresten por decir falsedades!
0
Juantxi
Cuando la ultraderecha llega al poder trata de quedarse allí para siempre. Acabar con la democracia es el metodo más seguro para eso. Necesitan establecer un poder no democrático, la dictadura y mejor la tiranía contra la mayoría de la población.
0
laruladelnorte
Schiff y James se han enfrentado por separado con Trump en años anteriores, liderando investigaciones que el presidente republicano alega que fueron una cacería de brujas política.

Todo es falso,salvo algunas cosas...Rajoy dixit. :foreveralone:
0

