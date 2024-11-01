La principal playa urbana de Lanzarote, cerrada más de un mes por vertidos fecales y sin solución a la vista

Salud Pública y el Ayuntamiento de Arrecife han decidido prohibir el baño hasta que las entidades responsables encuentren el foco de las incidencias. Ninguno de los puntos de vertido localizados en la zona están autorizados
La mayoría de zonas de buceo están afortunadamente muy alejadas de esa contaminación, pero es un tema bastante serio, y lamentablemente no lo suficientemente castigado. (siempre hay politicos co-responsables en medio).