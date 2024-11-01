edición general
La principal playa urbana de Lanzarote, cerrada más de un mes por vertidos fecales y sin solución a la vista

La principal playa urbana de Lanzarote, cerrada más de un mes por vertidos fecales y sin solución a la vista

Salud Pública y el Ayuntamiento de Arrecife han decidido prohibir el baño hasta que las entidades responsables encuentren el foco de las incidencias. Ninguno de los puntos de vertido localizados en la zona están autorizados

Uno de los mejores destinos de España para el submarinismo. Ahora con grumos
#2 ??? ¿Punto de buceo Arrecife?, no he visto a nadie meterse ni en apnea en esa playa.

La mayoría de zonas de buceo están afortunadamente muy alejadas de esa contaminación, pero es un tema bastante serio, y lamentablemente no lo suficientemente castigado. (siempre hay politicos co-responsables en medio).
hombre...asi a vista de pronto...pueden usar a los guiris y que ingieran esa materia fecal, y como le digas que esta prohibido...se llevan hasta los cubiertos!! de nada
