El Principado avanza en la ejecución del nuevo plan que ordena los recursos para la gestión integral de los incendios forestales

El consejo rector ha analizado también la progresiva incorporación de nuevos efectivos al Sepa, que ya ha comenzado con 9 bomberos rescatadores y continuará con 66 bomberos conductores en las próximas semanas, lo que permitirá reforzar la atención a emergencias en los 19 parques de la comunidad, llegando hasta las 79 plazas de bomberos de nueva creación. Asimismo, próximamente se sumarán cuatro coordinadores-operadores especialistas en idiomas. De este modo, el Sepa alcanzará a lo largo del año una plantilla de 603 personas.

"El documento analiza los incendios forestales y su evolución, temporal y espacial, en los últimos años. Además, evalúa el riesgo y la vulnerabilidad, al tiempo que opera bajo una zonificación del territorio y prioriza la necesidad de proteger la interfaz urbano-forestal, con el fin de

