El Principado (Asturias) presenta un proyecto para Perlora tras 20 años de ciudad vacacional en ruinas

El Principado (Asturias) presenta un proyecto para Perlora tras 20 años de ciudad vacacional en ruinas

El que fuera el complejo vacacional más importante del Principado conservará las edificaciones y priorizará al peatón. El 2026 se cumplirán veinte años desde que Perlora, la ciudad de vacaciones a la que más bombo se le ha dado en Asturias, echase su cierre definitivo. Fue el Principado el que tuvo que clausurar definitivamente este espacio y desde entonces se han sucedido decenas de proyectos que nunca se han concretado en nada. Hoy, Perlora es una ciudad de vacaciones fantasma.

