El Principado (Asturias) presenta un proyecto para Perlora tras 20 años de ciudad vacacional en ruinas

El que fuera el complejo vacacional más importante del Principado conservará las edificaciones y priorizará al peatón. El 2026 se cumplirán veinte años desde que Perlora, la ciudad de vacaciones a la que más bombo se le ha dado en Asturias, echase su cierre definitivo. Fue el Principado el que tuvo que clausurar definitivamente este espacio y desde entonces se han sucedido decenas de proyectos que nunca se han concretado en nada. Hoy, Perlora es una ciudad de vacaciones fantasma.