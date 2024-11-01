Prince of Persia Remake llegaría en enero de 2026

Después de cinco años de espera y un completo reinicio del desarrollo, el remake de Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo podría estrenarse en enero de 2026. Ubisoft confirmó el lanzamiento en su informe financiero reciente. El proyecto fue trasladado a Ubisoft Montreal en 2022 tras las críticas iniciales, y posteriormente Ubisoft Toronto se unió al equipo. Con animaciones reconstruidas, combate renovado y un nuevo apartado visual, el juego busca honrar el clásico de 2003. Se espera una presentación oficial en The Game Awards.