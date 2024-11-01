·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11119
clics
Marco Rubio usando unos zapatos enormes que Trump le mandó a pedir, adivinando su talla
6833
clics
"Así me gusta, Antonio. Gente comprometida con España"
5727
clics
Charlie Hebdo | Escasez: ¿Nos quedaremos sin líderes supremos?
5008
clics
Pasajera fue expulsada del avión tras negarse a usar auriculares
4639
clics
Irán lanza su mayor ataque sobre Israel en el duodécimo día de guerra
más votadas
740
El Poder Judicial abre una investigación al juez Peinado por una filtración a OkDiario en el caso contra Begoña Gómez
585
Reportero: «¿Hay alguna prueba de que Irán estuviera a punto de atacar a Estados Unidos?» Casa Blanca: «El presidente Trump tuvo una corazonada» [ENG]
567
Quirón da por hecho que ha ganado un contrato de 140 millones de euros para dirigir durante cinco años un laboratorio público donde se analizan las pruebas de casi 1,4 millones de madrileños
369
Trump llama “miserable” a una periodista después de que ella le preguntara por qué el FBI ha incautado los registros de votación en Arizona [ENG]
368
Irán reitera sus acusaciones contra Israel por "bombardear monumentos históricos" y critica el "silencio" de UNESCO
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
50
clics
Primitive Technology: Hut with Underfloor Heating (Ondol/Hypocaust)
El tecnólogo primitivo se hace una glorieta en la selva tropical. Los de burgos no entienden nada: ¿para qué quiere una glorieta en el trópico?
|
etiquetas
:
glorieta
4
1
0
K
43
tecnología
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
43
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
hipernes
Suelo radiante. Pero encontrar todas esas piedras ,de esa forma y tamaño requiere una cantera o kilómetros de búsqueda. Mover y amasar cientos de kilos de barro, cortar plantas con hachas de piedra....que pereza
0
K
12
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente