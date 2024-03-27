Primeros vuelos descarados: Sarah Vaughan en los años 40 (eng)

En los años 40, una joven cantante de jazz con un rango de cuatro octavas y talento para el bebop irrumpió en la escena de las big bands junto a Earl Hines y Billy Eckstine antes de consolidarse como una estrella en solitario con una carrera que finalmente se prolongaría hasta los años 80. En la próxima hora la escucharemos con la banda de Eckstine y con músicos como Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Lester Young y Miles Davis. Es "Sassy First Soars: Sarah Vaughan en los años 40"... próximamente en esta edición de Night Lights.